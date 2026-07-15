Vanessa Bellini ha dichiarato di essere bloccata ovunque sui social e di non avere rapporti con il suo ex, Matteo Berrettini. Ha aggiunto di non essere stata pronta a vivere una relazione con una persona così impegnativa. La rottura tra i due ex fidanzati è stata confermata attraverso i segnali sui social media.

La storia d’amore tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini è arrivata al capolinea, e a confermarlo sono stati proprio i segnali social dei due ex fidanzati. La relazione tra il tennista romano e la ballerina, ex allieva di “Amici di Maria De Filippi” nel 2022, era iniziata a fine 2025 e si è conclusa definitivamente a inizio giugno, dopo circa un anno d’amore. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, e la Bellini ha tolto il “follow” anche a Jacopo, fratello del tennista. Nei giorni scorsi Vanessa ha deciso di raccontare pubblicamente il proprio dolore, condividendo sui social alcuni scatti che la ritraggono in lacrime, accompagnati da un lungo sfogo sulla difficoltà di mostrarsi sempre e solo felice online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci sono rapporti, non ci parliamo, sono bloccata ovunque. Non ero pronta a stare con una persona così impegnativa”: Vanessa Bellini si sfoga sul suo ex Matteo Berrettini

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