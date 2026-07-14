Mi ha bloccata Vanessa Bellini e l’amore per Berrettini

Vanessa Bellini ha dichiarato di essere stata bloccata dall’ex partner, Matteo Berrettini. Dopo settimane di rumors sulla fine della relazione, la cantante ha deciso di condividere la propria versione. Non ci sono ulteriori dettagli sui motivi del blocco o sulla separazione. Bellini ha evitato commenti su eventuali cause o responsabilità. La sua intervista si concentra sulla fine del rapporto, senza approfondire altri aspetti della vicenda.

Vanessa Bellini ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione con Matteo Berrettini. Per settimane si è parlato della fine della loro storia, ma questa volta è Vanessa Bellini a raccontare la sua versione dei fatti. In un’intervista senza filtri, l’ex compagna di Matteo Berrettini ha deciso di rompere il silenzio, parlando apertamente del rapporto con il tennista e del dolore che ha accompagnato la rottura. Parole che descrivono una separazione tutt’altro che serena e che lasciano emergere tutta la sofferenza di una relazione conclusa in modo difficile. Vanessa Bellini non nasconde la distanza che oggi la separa da Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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