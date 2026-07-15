No l’assicurazione dei monopattini non costa 30 euro Unipol | ecco i nostri premi
L’assicurazione obbligatoria per i monopattini, in vigore dal 16 luglio, costa tra 100 e 150 euro con la formula Rc auto. Unipol ha precisato che il premio non è di 30 euro, come spesso si sente dire. La legge richiede questa copertura per tutti i veicoli in sharing e privati, e le tariffe variano in base alle compagnie e alle caratteristiche del mezzo.
Roma, 15 luglio 2026 – L’assicurazione di un monopattino non costa 30 euro ma “tra 100 e 150 euro” con la formula Rc auto, obbligatoria per legge da domani 16 luglio. Questa almeno è la tariffa di Unipol. Abbiamo intervistato Daniela D’Agostino, chief Property & Casualty Officer di un colosso che conta 8,1 milioni di clienti. L’argomento ormai con il passare dei giorni pareva transitato dalla categoria mobilità a quella dei gialli. I chiarimenti arrivano dopo che per molte settimane sono state rilanciate sul web cifre molto più basse, che oscillano fra i 30 e i 55 euro. Costi più verosimili per una generica polizza Rc capofamiglia.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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