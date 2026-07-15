No l’assicurazione dei monopattini non costa 30 euro Unipol | ecco i nostri premi

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini, in vigore dal 16 luglio, costa tra 100 e 150 euro con la formula Rc auto. Unipol ha precisato che il premio non è di 30 euro, come spesso si sente dire. La legge richiede questa copertura per tutti i veicoli in sharing e privati, e le tariffe variano in base alle compagnie e alle caratteristiche del mezzo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 15 luglio 2026 – L’assicurazione di un monopattino  non costa 30 euro ma  “tra 100 e 150 euro” con la formula Rc auto, obbligatoria per legge da domani 16 luglio. Questa almeno è la tariffa di Unipol. Abbiamo intervistato Daniela D’Agostino, chief Property & Casualty Officer di un colosso che conta 8,1 milioni di clienti. L’argomento ormai con il passare dei giorni pareva transitato dalla categoria mobilità a quella dei gialli. I chiarimenti arrivano dopo che per molte settimane sono state rilanciate sul web cifre molto più basse, che oscillano fra i 30 e i 55 euro. Costi più verosimili per una generica polizza Rc capofamiglia.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

no l8217assicurazione dei monopattini non costa 30 euro unipol ecco i nostri premi
© Quotidiano.net - No, l’assicurazione dei monopattini non costa 30 euro. Unipol: ecco i nostri premi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini, costa fino a 55 euroDal 16 luglio entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, con un costo che può arrivare fino a 55 euro.

Assicurazione dei monopattini, quanto costa davvero? Il nostro test telefonico a pochi giorni dall’obbligoA pochi giorni dall’obbligo di assicurazione per i monopattini, che entrerà in vigore il 16 luglio, non sono state ancora definite tariffe ufficiali.

Temi più discussi: L’assicurazione diventa una scelta essenziale; Gruppo Unipol, incontro sulla Direttiva europea sulla Trasparenza retributiva; Sicurezza stradale: firmato il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Unipol Assicurazioni e UnipolTech; L'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicurative e il SSN.

unipol no l assicurazione deiNo, l’assicurazione dei monopattini non costa 30 euro. Unipol: ecco i nostri premiIntervista a Daniela D’Agostino, chief Property & Casualty Officer di un colosso che conta 8,1 milioni di clienti. Oggi non ci sono dati sui cui fare valutazioni, ci siamo riferiti ai ciclomotori sot ... quotidiano.net

unipol no l assicurazione deiDanish compromise anche per le assicurazioni che investono in banche, l’Ue ci pensa: i possibili effetti sul risiko italiano e il caso UnipolIl Parlamento Ue ha approvato il rapporto sulla politica di concorrenza che, riporta Mf, include anche un emendamento nel quale si sottolinea l’importanza di assicurare una parità di condizioni concor ... firstonline.info

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web