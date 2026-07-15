No l’assicurazione dei monopattini non costa 30 euro Unipol | ecco i nostri premi

Notizia in breve

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini, in vigore dal 16 luglio, costa tra 100 e 150 euro con la formula Rc auto. Unipol ha precisato che il premio non è di 30 euro, come spesso si sente dire. La legge richiede questa copertura per tutti i veicoli in sharing e privati, e le tariffe variano in base alle compagnie e alle caratteristiche del mezzo.