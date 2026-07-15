Nintendo Switch 2 OLED nel 2028? Spunta il piano Samsung

Secondo fonti sudcoreane, Nintendo potrebbe lanciare una versione aggiornata della Switch, denominata Switch 2 OLED, tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. La nuova console dovrebbe essere dotata di uno schermo OLED. Samsung è stata indicata come possibile fornitore del pannello per questa versione. Non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli tecnici aggiuntivi.

Nintendo Switch 2 potrebbe ricevere una nuova versione dotata di schermo OLED tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. L’indiscrezione arriva dalla Corea del Sud e coinvolge direttamente Samsung, indicata come possibile fornitrice del pannello destinato al futuro modello. Non si tratta ancora di un prodotto confermato da Nintendo. La società starebbe valutando la fattibilità dell’operazione, soprattutto considerando i costi necessari per produrre una console con uno schermo più avanzato senza portare il prezzo finale a livelli troppo elevati. Il progetto potrebbe entrare nella fase di sviluppo entro la fine del 2026. Se il programma venisse rispettato, la produzione di massa inizierebbe alla fine del 2027 o nei primi mesi del 2028. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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NINTENDO SWITCH 2 ou OLED QUAL COMPRAR em 2026

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