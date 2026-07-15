netflix ha fatto un videogioco per appassionati di film horror

Netflix ha rilasciato il 30 giugno un videogioco intitolato “Unhinged: La follia”, che combina elementi di film horror e gameplay. Il gioco, della durata inferiore a un'ora, si gioca sullo smartphone e permette di interpretare la protagonista in fuga da un serial killer. La piattaforma ha creato un’esperienza interattiva rivolta agli appassionati di horror, che coinvolge direttamente il giocatore nella narrazione.

“Unhinged” dura meno di un'ora e si gioca con lo smartphone, che diventa lo smartphone della protagonista in fuga da un serial killer Il 30 giugno su Netflix è uscito Unhinged: La follia, un nuovo contenuto che è a metà tra un videogioco e un film horror. Unhinged infatti si presenta come un videogioco narrativo, cioè un gioco che gira attorno a una storia, ma ha una produzione e un cast di livello cinematografico. È stato inoltre pensato per impegnare una sola serata, come un film, e per persone che solitamente non giocano ai videogiochi. Variety ha scritto che alla sua produzione hanno lavorato «segretamente» anche David Fincher, regista di film come Fight Club e The Social Network, e Zach Cregger, che ha recentemente diretto film horror di successo come Weapons e Barbarian. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Netflix Made A Horror Game!

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Qualcuno ha buoni podcast di dnd che parlano del gioco invece di essere solo una campagna completa? reddit