L’avvocato Massimo Rolla ha rilasciato una comunicazione ufficiale in cui annuncia di aver rimesso il proprio incarico di Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Nella nota, afferma di non essere stato informato della sua sostituzione o di eventuali nuove nomine. La comunicazione è stata inviata alla presidente della Regione, alla presidente dell’Assemblea legislativa regionale e, per conoscenza, all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

PERUGIA - L’avvocato Massimo Rolla ha trasmesso alla presidente della Regione Umbria, alla presidente dell’Assemblea legislativa regionale e, per conoscenza, all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, una nota con la quale ha rimesso il proprio mandato di Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. La decisione è maturata dopo aver appreso, attraverso un annuncio reso nel corso di un evento istituzionale, della nomina del nuovo Garante regionale, senza che, fino a quel momento, gli fosse stata formalmente comunicata la cessazione del proprio incarico. "La mia non è una contestazione nei confronti della scelta del nuovo Garante – afferma Rolla – Ogni maggioranza ha il pieno diritto di individuare la persona che ritiene più idonea a ricoprire un incarico di garanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nessuno mi ha informato della nuova nomina"

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