Nomina contestata ma nessuno stop dal Tar | Loredana Miccichè resta presidente della Corte d’appello di Firenze

Da agrigentonotizie.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tar ha respinto il ricorso contro la nomina di Loredana Miccichè come presidente della Corte d’appello di Firenze. La giudice continuerà a svolgere le sue funzioni, nonostante le contestazioni sulla nomina. Nessuna sospensione è stata disposta e la decisione del tribunale amministrativo ha confermato la sua posizione. La Miccichè rimane al suo incarico, senza ulteriori provvedimenti o interventi giudiziari in merito.

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La presidente della Corte d’appello di Firenze Loredana Miccichè continuerà a esercitare le proprie funzioni. Il Tar del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione cautelare della nomina avanzata nell’ambito del ricorso amministrativo pendente, non ha disposto alcuna misura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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