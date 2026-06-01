Nomina contestata ma nessuno stop dal Tar | Loredana Miccichè resta presidente della Corte d’appello di Firenze

Notizia in breve

Il Tar ha respinto il ricorso contro la nomina di Loredana Miccichè come presidente della Corte d’appello di Firenze. La giudice continuerà a svolgere le sue funzioni, nonostante le contestazioni sulla nomina. Nessuna sospensione è stata disposta e la decisione del tribunale amministrativo ha confermato la sua posizione. La Miccichè rimane al suo incarico, senza ulteriori provvedimenti o interventi giudiziari in merito.