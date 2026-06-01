Nomina contestata ma nessuno stop dal Tar | Loredana Miccichè resta presidente della Corte d’appello di Firenze
Il Tar ha respinto il ricorso contro la nomina di Loredana Miccichè come presidente della Corte d’appello di Firenze. La giudice continuerà a svolgere le sue funzioni, nonostante le contestazioni sulla nomina. Nessuna sospensione è stata disposta e la decisione del tribunale amministrativo ha confermato la sua posizione. La Miccichè rimane al suo incarico, senza ulteriori provvedimenti o interventi giudiziari in merito.
La presidente della Corte d’appello di Firenze Loredana Miccichè continuerà a esercitare le proprie funzioni. Il Tar del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione cautelare della nomina avanzata nell’ambito del ricorso amministrativo pendente, non ha disposto alcuna misura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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