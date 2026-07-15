Quest’estate, i vestiti in pizzo di ogni colore e silhouette sono tra i più indossati. Le scarpe e accessori abbinati variano, creando outfit diversi e originali. Il pizzo, tessuto storico, si conferma tra i preferiti del pubblico femminile. Per il 2026, il report Pinterest Predicts ha previsto il ritorno di questo materiale come uno dei trend moda più forti.

Il pizzo è da sempre uno dei tessuti più amati dal pubblico femminile e per il 2026 era stato annunciato dal consueto report Pinterest Predicts come uno dei trend moda più forti. Le previsioni si sono avverate e ora più che mai le sue trame preziose e fantasiose sembrano essere dappertutto. Con una sorpresa in più. Solitamente siamo abituati a pensarlo associato a camicette e top, così come ad abiti e gonne. Ma quest’estate sono i pantaloni di pizzo a rubare la scena. Sperimentando con silhouette ampie o effetto seconda pelle, con colori classici o inediti. E naturalmente con tanti accostamenti diversi. Ecco quali scegliere e come indossare i pantaloni di pizzo, da mattina a sera. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Neri, bianchi o colorati, quest’estate spaziano tra silhouette e abbinamenti diversi tutti da copiare

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Temi più discussi: Non solo camicie e top: anche i pantaloni si vestono di pizzo, in versione day & night; Frutta e formaggio: l’estate si mette in tavola con gli appetizer più freschi e colorati; Il nuovo colore estremamente accattivante del Galaxy Z Fold 8 Ultra sta conquistando i fan di Samsung.; C'è una squadra in Terza Categoria che ha i palazzi e i colori di Portofino sulle maglie.

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