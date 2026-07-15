Nell’ultimo trimestre l’economia cinese ha registrato la crescita minore degli ultimi tre anni

Nel secondo trimestre del 2026, l’economia cinese ha registrato una crescita del 4,3 per cento, la più bassa degli ultimi tre anni. Rispetto ai tre mesi precedenti, quando il PIL era cresciuto del 5 per cento, si è verificato un calo di 0,7 punti percentuali. La crescita si è fermata a questa percentuale tra aprile e giugno.

Nel secondo trimestre del 2026 l’economia cinese ha fatto registrare la crescita minore degli ultimi tre anni. Nel periodo tra aprile e giugno la crescita del PIL cinese si è attestata al 4,3 per cento, in calo rispetto al 5 per cento del primo trimestre. È un dato al di sotto della soglia di crescita annuale fissata dal governo della seconda economia del mondo, tra il 4,5 e il 5 per cento. La soglia era stata fissata a marzo, ed era stata una decisione notevole perché era il livello più basso dal 1991 e un riconoscimento del fatto che l’economia del paese stava rallentando. La crescita minore è dovuta a diversi fattori, tra cui i consumi della popolazione cinese molto deboli, in contrasto con le esportazioni delle grandi aziende del paese che invece continuano ad andare bene. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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