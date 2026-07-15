Nelle celle infuocate il frutto delle strette securitarie di Meloni
Oggi sono stati visitati 37 istituti penitenziari in Italia da 350 persone nell’ambito di un’iniziativa dell’Alleanza per l’articolo 27 della Carta. Durante le visite, sono stati riscontrati alti livelli di sovraffollamento, con una media nazionale del 140%. Le condizioni delle celle sono state descritte come molto calde, in relazione alle misure di sicurezza adottate. La visita si svolge nel giorno in cui si svolgono testimoni e incontri con i detenuti.
Carcere Il giorno dei testimoni: l’Alleanza per l’articolo 27 della Carta porta in visita 350 persone in 37 istituti penitenziari d’Italia. Sovraffollamento medio nazionale al 140%. E nel sistema minorile una «logica di esplicita punizione». «Ondata di giovani nelle carceri per adulti. Subito un provvedimento di clemenza» Carcere Il giorno dei testimoni: l’Alleanza per l’articolo 27 della Carta porta in visita 350 persone in 37 istituti penitenziari d’Italia. Sovraffollamento medio nazionale al 140%. E nel sistema minorile una «logica di esplicita punizione». «Ondata di giovani nelle carceri per adulti. Subito un provvedimento di clemenza» Una lunga storia inedita in due puntate. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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