nelle celle infuocate il frutto delle strette securitarie di meloni

Notizia in breve

Oggi sono stati visitati 37 istituti penitenziari in Italia da 350 persone nell’ambito di un’iniziativa dell’Alleanza per l’articolo 27 della Carta. Durante le visite, sono stati riscontrati alti livelli di sovraffollamento, con una media nazionale del 140%. Le condizioni delle celle sono state descritte come molto calde, in relazione alle misure di sicurezza adottate. La visita si svolge nel giorno in cui si svolgono testimoni e incontri con i detenuti.