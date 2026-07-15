Nella rissa sulle preferenze la ministra Roccella fa il miracolo di unire tutti in un applauso video
Durante un acceso dibattito sulla legge elettorale alla Camera, la ministra Roccella è stata accolta da un applauso di solidarietà bipartisan. L’evento si è verificato dopo la sua ripresa dei lavori, in un momento in cui l’aula si era infiammata. La ministra era assente da diverse sedute a causa della scomparsa del marito nelle acque di un lago. L’applauso è durato a lungo e ha coinvolto membri di entrambi gli schieramenti.
Nell’aula infiammata dal dibattito sulla legge elettorale, un improvviso, lungo applauso di solidarietà bipartisan ha segnato il ritorno in Aula alla Camera della Ministra Eugenia Roccella, dopo la scomparsa del marito nelle acque del Lago di Vico. Il corpo dell’uomo non è stato ancora ritrovato, a distanza di due settimana dalla scomparsa. “Questo applauso vale più di ogni parola ed esprime il sentimento di profonda partecipazione, rispetto e affetto dell’aula nei suoi confronti”, ha detto il vicepresidente dell’Aula, Giorgio Mulè. Roccella in aula, proseguono le ricerche del marito nel lago di Vico. Arrivano da Firenze, Milano e Reggio Calabria i sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati oggi nelle ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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