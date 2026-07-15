nella rissa sulle preferenze la ministra roccella fa il miracolo di unire tutti in un applauso video

Notizia in breve

Durante un acceso dibattito sulla legge elettorale alla Camera, la ministra Roccella è stata accolta da un applauso di solidarietà bipartisan. L’evento si è verificato dopo la sua ripresa dei lavori, in un momento in cui l’aula si era infiammata. La ministra era assente da diverse sedute a causa della scomparsa del marito nelle acque di un lago. L’applauso è durato a lungo e ha coinvolto membri di entrambi gli schieramenti.