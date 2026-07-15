La ministra Eugenia Roccella è rientrata in Aula a Montecitorio, dopo la scomparsa del marito. Al suo ingresso, è stato riservato un applauso bipartisan durato diversi secondi, che ha coinvolto tutti i presenti. La scena si è svolta in un’atmosfera di rispetto e solidarietà, con alcuni deputati che si sono alzati in piedi. La ministra ha ringraziato con un leggero cenno, senza intervenire verbalmente.

Un lungo applauso bipartisan ha accolto la ministra Eugenia Roccella al suo ritorno in Aula a Montecitorio. Il momento di forte commozione e solidarietà, che ha visto uniti deputati di maggioranza e opposizione, è arrivato dopo la tragedia familiare che ha colpito l’esponente del governo: il marito è scomparso nelle acque del lago di Vico e il corpo non è ancora stato ritrovato. Il dibattito è stato momentaneamente interrotto e tutti i deputati si sono alzati in piedi. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha parlato di “profonda partecipazione, rispetto e affetto” dell’Aula nei confronti di Roccella. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ministra Roccella torna in Aula dopo la scomparsa del marito, il video del lungo applauso bipartisan

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