Andrea Roncato ha raccontato che nel suo lavoro ci sono anni in cui gira otto film e altri in cui non ne realizza nemmeno uno. Ha aggiunto di essere più che miliardario e di non aver bisogno di barche, motoscafi o aerei privati. La sua carriera è iniziata negli anni Settanta, quando ha incontrato Gigi Sammarchi e hanno iniziato a esibirsi in locali bolognesi come il Club 37. Nel 1978 hanno debuttato in Rai nel game show “Io e la Befana”.

Andrea Roncato è uno dei volti più riconoscibili della commedia italiana. Tutto cambia quando incontra Gigi Sammarchi: a metà degli Anni 70 i due iniziano a esibirsi in alcuni locali bolognesi come il Club 37, e debuttano in Rai nel 1978 affiancando Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nel game show Io e la Befana. Nasce così il duo “Gigi e Andrea”, che diventa una delle coppie più conosciute del cinema italiano, grazie a uno stile scanzonato e irriverente. Sciolto il sodalizio artistico, Roncato prosegue da solo: tra i ruoli più celebri quello di “Loris Batacchi “, l’esilarante seduttore in Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti (1983). Nel 1990 arriva la chiamata di Enrico Oldoini per “Vacanze di Natale ’90”, al fianco di Massimo Boldi e Christian De Sica, l’inizio della stagione d’oro dei cinepanettoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nel nostro lavoro c’è l’anno in cui fai 8 film e l’anno in cui non ne fai nemmeno uno. Sono più che miliardario perché non ho bisogno della barca, del motoscafo, dell’aereo privato”: parla Andrea Roncato

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