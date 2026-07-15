In un’inchiesta a Verona, un testimone ha dichiarato di essere stato contattato per gambizzare un sindacalista in cambio di 20.000 euro. Ha riferito di aver rifiutato l’incarico perché sapeva che erano in corso indagini. La richiesta riguarda il sindacalista Giammassimo Stizzoli. La conversazione è stata resa nota nel corso delle indagini sulla presenza della ‘Ndrangheta nella zona.

«Mi era stato chiesto di gambizzare il sindacalista Giammassimo Stizzoli in cambio di 20mila euro. Io mi sono rifiutato perché sapevo che c’erano delle indagini in corso». A dirlo davanti ai giudici è stato il collaboratore di giustizia di 59 anni Nicola Toffanin che con le sue dichiarazioni ha contribuito ad avviare l’inchiesta «Isola Scaligera 2» della Direzione Distrettuale Antimafia sulla presenza della ‘Ndrangheta nel Veronese, delineando in particolare i ruoli di un gruppo di soggetti legati alla cosca calabrese Arena Nicosia. Per questo filone di indagine, successivo alle maxi inchieste «Taurus» e «Isola Scaligera», sono a processo da più di un anno 41 imputati. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - 'Ndrangheta, inchiesta Isola Scaligera 2 a Verona: «Mi chiesero di gambizzare un sindacalista: dissi di no perché c’erano già delle indagini»

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