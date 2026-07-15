Ndour | Mister Grosso ha idee moderne Obiettivo stagionale? Vi dico il mio
Ndour ha dichiarato che il rapporto con il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, non è ancora stato approfondito in privato. Ha commentato che Grosso è giovane e possiede idee molto propositive. Riguardo all’obiettivo stagionale, non ha fornito dettagli specifici.
Nell'intervista esclusiva ai nostri microfoni, Ndour rivela il suo obiettivo stagionale e il rapporto con il neo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso: "Non abbiamo ancora parlato in privato, ma è giovane e ha idee molto propositive. Dobbiamo seguirlo e fare bene". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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