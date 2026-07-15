Nazionale Pirlo in pole | la decisione è sempre più vicina

La decisione sul nuovo commissario tecnico della nazionale si avvicina. Dopo un confronto tra tre candidati, il nome di Andrea Pirlo appare come il preferito dalla Federazione. La selezione si è concentrata su Malagò, Maldini e Pirlo, con quest'ultimo che sembra aver ottenuto il maggior supporto. La scelta definitiva dovrebbe essere annunciata a breve.

Le ultime. La scelta del prossimo commissario tecnico dell’Italia entra nella fase decisiva. Il confronto tra Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo ha progressivamente ristretto il numero dei candidati e, al momento, Andrea Pirlo è il nome che sembra aver guadagnato più consensi all’interno della Federazione. L’intenzione della Figc è sciogliere le riserve entro i primi giorni della prossima settimana, così da affidare al nuovo allenatore la guida della Nazionale fino al Mondiale del 2030. Più che il nome, però, a rappresentare una novità è il percorso seguito per arrivare alla decisione. Per la prima volta il presidente federale non agirà in autonomia: il parere dell’area tecnica, rappresentata da Maldini e Leonardo, avrà un peso determinante nella scelta finale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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