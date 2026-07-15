Nazionale Pirlo in pole | la decisione è sempre più vicina

Da 361magazine.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La decisione sul nuovo commissario tecnico della nazionale si avvicina. Dopo un confronto tra tre candidati, il nome di Andrea Pirlo appare come il preferito dalla Federazione. La selezione si è concentrata su Malagò, Maldini e Pirlo, con quest'ultimo che sembra aver ottenuto il maggior supporto. La scelta definitiva dovrebbe essere annunciata a breve.

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Le ultime. La scelta del prossimo commissario tecnico dell’Italia entra nella fase decisiva. Il confronto tra Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo ha progressivamente ristretto il numero dei candidati e, al momento, Andrea Pirlo è il nome che sembra aver guadagnato più consensi all’interno della Federazione. L’intenzione della Figc è sciogliere le riserve entro i primi giorni della prossima settimana, così da affidare al nuovo allenatore la guida della Nazionale fino al Mondiale del 2030. Più che il nome, però, a rappresentare una novità è il percorso seguito per arrivare alla decisione. Per la prima volta il presidente federale non agirà in autonomia: il parere dell’area tecnica, rappresentata da Maldini e Leonardo, avrà un peso determinante nella scelta finale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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