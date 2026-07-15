Naviglio sotto le stelle | eventi lungo gli argini

Notizia in breve

Lungo gli argini del Canale Naviglio Zanelli si svolge una serie di eventi serali. Le iniziative si tengono sotto un cielo stellato e coinvolgono il pubblico in attività e spettacoli. La manifestazione, che si ripete ogni anno, prevede musica, mercatini e intrattenimento. Gli organizzatori hanno predisposto spazi dedicati e servizi per i partecipanti. La festa continua fino a tarda sera, attirando cittadini e visitatori.