Naviglio sotto le stelle | eventi lungo gli argini

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lungo gli argini del Canale Naviglio Zanelli si svolge una serie di eventi serali. Le iniziative si tengono sotto un cielo stellato e coinvolgono il pubblico in attività e spettacoli. La manifestazione, che si ripete ogni anno, prevede musica, mercatini e intrattenimento. Gli organizzatori hanno predisposto spazi dedicati e servizi per i partecipanti. La festa continua fino a tarda sera, attirando cittadini e visitatori.

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Tutto pronto lungo gli argini del Canale Naviglio Zanelli per il ritorno di uno degli appuntamenti estivi più attesi dal territorio. Domani, giovedì 16 luglio, nel tratto compreso tra Bagnacavallo e la frazione di Villa Prati, andrà in scena ‘ Naviglio sotto le stelle ’, manifestazione che lo scorso anno ha saputo catalizzare l’attenzione di oltre mille visitatori. L’evento, coordinato dall’amministrazione comunale in stretta sinergia con l’associazione ‘L’Incontro’ e il Consiglio di zona di Villa Prati, e supportato dal sostegno di Mixer Compounds, si aprirà ufficialmente a partire dalle 19,30 lungo via Destra Canale Naviglio Inferiore.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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