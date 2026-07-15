nations league italvolley ko al tie break con il giappone

Notizia in breve

L'Italvolley ha perso al tie-break contro il Giappone durante la Volleyball Nations League a Osaka. Questa è la prima sconfitta della squadra nella Pool 9. La partita si è conclusa con il punteggio finale di 3-2 a favore dei padroni di casa. La gara si è svolta all'Asue Arena, con l'Italia che ha perso il set decisivo dopo aver vinto i primi quattro.