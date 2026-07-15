Nations League Italvolley ko al tie-break con il Giappone

Da iltempo.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Italvolley ha perso al tie-break contro il Giappone durante la Volleyball Nations League a Osaka. Questa è la prima sconfitta della squadra nella Pool 9. La partita si è conclusa con il punteggio finale di 3-2 a favore dei padroni di casa. La gara si è svolta all'Asue Arena, con l'Italia che ha perso il set decisivo dopo aver vinto i primi quattro.

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Osaka, 15 lug. - (Adnkronos) - L'Italvolley incassa la prima sconfitta nella Pool 9 della Volleyball Nations League, in corso all'Asue Arena di Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 2-3 (26-26, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15) dopo essersi aggiudicata il primo e quarto set set, al termine di una gara intensa, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che hanno regalato spettacolo agli oltre 10.000 spettatori presenti, facendo registrare il tutto esaurito. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota nove vittorie, mentre l'Italia resta ferma a cinque successi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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