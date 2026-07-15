L’Italia ha perso contro il Giappone 2-3 al tie break nella partita di Nations League di pallavolo. La gara si è conclusa con il Giappone in testa e gli azzurri che hanno sfiorato il successo. La diretta si è conclusa alle 14.55, con aggiornamenti disponibili fino a quel momento. La prossima partita sarà Italia contro Belgio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per Italia-Belgio. Buona giornata! 14.53: Per il Giappone 26 punti di Takahashi, 20 di Nishida, 17 di ishikawa (ma va rimarcata la sua prova in ricezione), 7 per Evbade-Dan. In casa Italia 14 punti di Bovolenta, 13 di Lavia, 12 di Bottolo, 11 di Porro e Sanguinetti, 7 di Giannelli che ha fatto il suo rientro in azzurro giocando una partita su altissimi livelli 14.51: Ci ha provato l’Italia a infliggere la prima sconfitta stagionale al Giappone ma non c’è riuscita. Qualche errore di troppo è costato caro agli azzurri che per lunghi tratti sono riusciti a giocarsela alla pari con i padroni di casa ma è mancato qualcosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 2-3, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfiorano il colpaccio con la capolista! Vittoria nipponica al tie break

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Japan vs Italy | One of the Most Legendary Matches in Volleyball History !!!

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