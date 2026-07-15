LIVE Italia-Giappone 2-3 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri sfiorano il colpaccio con la capolista! Vittoria nipponica al tie break

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha perso contro il Giappone 2-3 al tie break nella partita di Nations League di pallavolo. La gara si è conclusa con il Giappone in testa e gli azzurri che hanno sfiorato il successo. La diretta si è conclusa alle 14.55, con aggiornamenti disponibili fino a quel momento. La prossima partita sarà Italia contro Belgio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per Italia-Belgio. Buona giornata! 14.53: Per il Giappone 26 punti di Takahashi, 20 di Nishida, 17 di ishikawa (ma va rimarcata la sua prova in ricezione), 7 per Evbade-Dan. In casa Italia 14 punti di Bovolenta, 13 di Lavia, 12 di Bottolo, 11 di Porro e Sanguinetti, 7 di Giannelli che ha fatto il suo rientro in azzurro giocando una partita su altissimi livelli 14.51: Ci ha provato l’Italia a infliggere la prima sconfitta stagionale al Giappone ma non c’è riuscita. Qualche errore di troppo è costato caro agli azzurri che per lunghi tratti sono riusciti a giocarsela alla pari con i padroni di casa ma è mancato qualcosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

live italia giappone 2 3 nations league volley 2026 in diretta gli azzurri sfiorano il colpaccio con la capolista vittoria nipponica al tie break
© Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 2-3, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfiorano il colpaccio con la capolista! Vittoria nipponica al tie break
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Japan vs Italy | One of the Most Legendary Matches in Volleyball History !!!

Video Japan vs Italy | One of the Most Legendary Matches in Volleyball History !!!

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Giappone 2-2, Nations League volley 2026 in DIRETTA: che reazione degli azzurri! 25-23 e si va al tie breakDurante la partita di volley tra Italia e Giappone, il punteggio è arrivato a 2-2, portando al tie break.

LIVE Italia-Bulgaria 2-2, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri forzano il match al tie-break, 25-19 nel quarto setDurante la partita di volley tra Italia e Bulgaria, il punteggio si è concluso 2-2, con gli azzurri che hanno vinto il quarto set 25-19 e hanno...

Temi più discussi: VNL: l’Italia verso l’esordio a Osaka con il Giappone, Romanò presenta la pool 9; Quando gioca l’Italia di volley: orari con Giappone, Belgio, Argentina e Cuba. Dove vederla in tv e streaming; Giappone - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Live Giappone - Italia - VNL maschile: Punteggi & Highlights Pallavolo - 15/07/2026.

italia giappone live italia giappone 2Volley Nations League maschile, Giappone-Italia 3-2: nipponici ancora imbattutiSempre capitan Giannelli ha poi sottolineato il livello di questa edizione della Volley Nations League: Per quanto riguarda le altre avversarie, credo che il livello medio di questa Vnl si sia alzato ... sport.sky.it

italia giappone live italia giappone 2LIVE Italia-Giappone 2-2, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri rincorrono nel tie break, 7-8CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18: Il legame tra il volley nipponico e quello italiano è sempre più forte. A disposizione di Tillie c'è ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web