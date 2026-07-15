Napoli ricominciano gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori
Il Napoli ha ripreso gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori. La sessione si è svolta oggi e ha coinvolto alcuni componenti della rosa. La squadra ha iniziato la preparazione dopo una pausa e si sta concentrando su esercitazioni tecniche e atletiche. Non sono stati resi noti dettagli sui giocatori presenti o sui programmi specifici delle sessioni. La ripresa degli allenamenti è avvenuta in vista delle prossime partite ufficiali.
Ricominciano gli allenamenti del Napoli. Il Napoli ha ricominciato gli allenamenti con una prima parte di calciatori rientrati. Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società si legge: Il primo gruppo di lavoro, composto da Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara, si è ritrovato al Ssc Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici. Il ritiro a Dimaro dal 17 luglio. Gli azzurri partiranno venerdì 17 luglio con il ritiro a Dimaro (TN), che si svolgerà fino al 27 luglio. Durante la permanenza in Trentino, il Napoli affronterà due amichevoli contro Arezzo (22 luglio ore 18) e Carrarese (26 luglio ore 18). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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