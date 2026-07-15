napoli ricominciano gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori

Notizia in breve

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti con un primo gruppo di calciatori. La sessione si è svolta oggi e ha coinvolto alcuni componenti della rosa. La squadra ha iniziato la preparazione dopo una pausa e si sta concentrando su esercitazioni tecniche e atletiche. Non sono stati resi noti dettagli sui giocatori presenti o sui programmi specifici delle sessioni. La ripresa degli allenamenti è avvenuta in vista delle prossime partite ufficiali.