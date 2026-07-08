Gli allenamenti di Luna Rossa sono iniziati in mare, segnando l’avvio della preparazione per la Coppa America. La barca si sta allenando in vista della competizione.

Napoli si prepara per l’avvio della Coppa America. Sono iniziati in mare gli allenamenti di Luna Rossa per la grande sfida velica. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Napoli in spolvero per la Coppa America, al via gli allenamenti

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