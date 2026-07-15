Napoli l’affare salta | la rivale di Serie A è a un passo dalla chiusura
Il Napoli non ha concluso l'acquisto di Kerim Alajbegovic, uno dei giocatori più discussi nel calcio giovanile. Dopo aver seguito attentamente il giocatore, il club ha tentato di superare la concorrenza con mosse strategiche, ma l'Atalanta ha ormai definito l’accordo per il trasferimento. La trattativa tra le due società si è conclusa con il club bergamasco che si è assicurato il giocatore.
Il Napoli perde l’opportunità di acquistare uno dei giocatori più chiacchierati nel futuro del calcio come Kerim Alajbegovic. Dopo averlo seguito a lungo, e con mosse importanti per avvantaggiarsi sulle concorrenti, l’Atalanta ha praticamente chiuso il suo arrivo. Alajbegovic va all’Atalanta: niente Napoli per il bosniaco. In questi mesi si è parlato moltissimo di Kerim Alajbegovic. Dalla super prestazione alle qualificazioni Mondiali della sua Bosnia contro l’Italia, passando per ottime prestazione anche alla Coppa del Mondo, l’ala bosniaca classe 2007 era finita sotto i riflettori e al centro di voci di mercato, venendo accostato a moltissime voci di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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