Napoli l’affare salta | la rivale di Serie A è a un passo dalla chiusura

Notizia in breve

Il Napoli non ha concluso l'acquisto di Kerim Alajbegovic, uno dei giocatori più discussi nel calcio giovanile. Dopo aver seguito attentamente il giocatore, il club ha tentato di superare la concorrenza con mosse strategiche, ma l'Atalanta ha ormai definito l’accordo per il trasferimento. La trattativa tra le due società si è conclusa con il club bergamasco che si è assicurato il giocatore.