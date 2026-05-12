Il Napoli ha deciso di non aprire a trattative per il trasferimento del direttore sportivo Giovanni Manna, nonostante un'offerta dei Friedkin rivolta alla società. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club partenopeo ha comunicato di non essere interessato a cedere il proprio dirigente, che avrebbe invece manifestato la volontà di continuare il suo lavoro con la squadra azzurra. La situazione chiude la porta a un possibile passaggio alla Roma.

Giovanni Manna sembra destinato a non trasferirsi alla Roma: i Friedkin hanno formulato un’offerta al direttore sportivo azzurro, ma secondo ‘Sky Sport’ il Napoli non apre a trattative e lo stesso Manna sembra voler proseguire il suo progetto in azzurro. Manna e la Roma: l’offerta non convince il Napoli. La proprietà giallorossa ha già mosso i primi passi concreti per portare Manna a Trigoria. L’interesse è serio, l’offerta ufficiale esiste. Ma il fronte partenopeo resta blindato. Il Napoli non intende cedere il suo direttore sportivo, figura centrale nella costruzione della squadra. Manna stesso non manifesterebbe alcuna intenzione di lasciare il progetto azzurro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli sbarra la strada alla rivale di Serie A: l’affare così salta

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