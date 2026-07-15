Napoli la chiusura è ad un passo | accordo trovato!

Il Napoli si avvicina alla chiusura dell'accordo per il trasferimento di Costantino Favasuli dal Catanzaro. L’esterno destro rappresenta il primo obiettivo della società per rinforzare la fascia. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l'acquisto può essere finalizzato quando la squadra deciderà di farlo. La trattativa è a uno stadio avanzato e si attende solo l’ufficialità.

Costantino Favasuli diventa il primo obiettivo del Napoli per la fascia destra: l’esterno del Catanzaro può arrivare quando la società lo decide, secondo quanto rivela Matteo Moretto attraverso il canale di Fabrizio Romano. Favasuli: Napoli già in pole, Allegri approva. Il Napoli ha individuato il suo vice Di Lorenzo. Giovanni Manna punta deciso su Favasuli, classe 2004, talento già nel giro della Nazionale italiana Under 21. La scelta ha ricevuto anche l’assenso di Massimiliano Allegri, elemento decisivo nel processo decisionale del club partenopeo. L’operazione procede senza ostacoli. Gli azzurri hanno i margini per chiudere in tempi brevi con il Catanzaro, che non oppone resistenza alla cessione del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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