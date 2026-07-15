È stabilmente in cima alle classifiche dei bestseller di mezza Europa (questa settimana è al secondo posto in Italia): è Murdoku di Manuel Garand, edito da noi da Salani, il libro che unisce il piacere dell’indagine del giallo al gusto sottile della deduzione dell’ enigmistica. L’idea è tanto semplice quanto sorprendente: trasformare il principio logico del sudoku in uno strumento investigativo; non numeri da sistemare in una griglia, ma sospettati da collocare sulla scena del crimine. Scritto dall’enigmista canadese Manuel Garand, Murdoku. 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica propone ottanta casi di difficoltà crescente ambientati nei luoghi più disparati: una banca, un casinò, un teatro dell’Opera, un torneo di scacchi e molte altre scenografie ricche di dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Murdoku“: se l’indagine è un sudoku

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