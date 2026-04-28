L' Inter e il sudoku scudetto Dipende pure dalle rivali

Domenica potrebbe essere il giorno decisivo per l'assegnazione dello scudetto, ma le partita e le analisi sulle rivali continuano. La corsa al titolo si gioca tra incontri, risultati e calcoli, mentre tifosi e commentatori seguono con attenzione ogni sviluppo. Le squadre si preparano a sfidarsi per conquistare il tricolore, mentre gli appassionati cercano di capire come si evolveranno le cose. La giornata potrebbe chiarire ogni dubbio o aprire nuovi scenari.

Sul campo o sul divano? Il sudoku dello scudetto dovrebbe risolversi domenica, ma le soluzioni restano due: all'Inter, che gioca dopo le rivali, basterà battere il Parma per avere anche la legittimazione dell'aritmetica e non solo della logica, ma se sabato il Napoli perde a Como e domenica pomeriggio il Milan non vince in casa del Sassuolo, il titolo sarà nerazzurro prima che la partita cominci, trasformando in festa non solo il post ma tutta la serata. La prima festa, ovviamente, perché poi quella vera, quella per la consegna della coppa e la foto ricordo, arriverà due settimane dopo, in occasione dell'ultima partita casalinga, contro il Verona (data e orario da stabilire, probabilmente non di sera, proprio per favorire il carosello cittadino).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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INTER: SCUDETTO GIÀ DECISO IL MILAN SI FA FREGARE DAL NAPOLI

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