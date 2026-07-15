di Luca Fioretti La cessione del bosniaco da parte del Sassuolo frutterà 20 milioni di euro ai bianconeri: si ricomincia a trattare col Bologna per Lucumì. La cessione di Tarik Muharemovi? al Leeds United è pronta a stappare definitivamente il calciomercato della Juventus. L’ormai imminente trasferimento in Inghilterra del giovane difensore bosniaco da parte del Sassuolo si tradurrà in una pioggia d’oro per le casse dei piemontesi. Grazie alla clausola sulla futura rivendita del 50% garantita al momento del suo addio, la Vecchia Signora si appresta a incassare la bellezza di circa 20 milioni di euro. Un tesoretto d’importanza vitale che l’amministratore delegato Carnevali è pronto a reinvestire immediatamente per rinforzare la retroguardia a disposizione di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic stappa il mercato Juve: tesoretto in arrivo dal Leeds, può partire l’assalto a Lucumì

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