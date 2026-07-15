Nel 2027 Nicolò Bulega entrerà in MotoGP, portando con sé la sua esperienza. La notizia è stata annunciata e il pilota si prepara a debuttare nel massimo campionato. Tuttavia, si evidenzia un’incertezza sul futuro delle nuove leve italiane, con poche promesse emergenti tra i giovani talenti successivi a lui. La scena motociclistica italiana si trova di fronte a un possibile vuoto generazionale.

Nel 2027 Nicolò Bulega debutterà in MotoGP, completando la schiera dei talenti azzurri nati a fine anni 90. Il motociclismo italiano scopre però un preoccupante vuoto nelle generazioni successive. Bulega in MotoGP. Come annunciato, l’attuale leader del Mondiale Superbike (nato nel 1999) sarà l’unico rookie tricolore in MotoGP per il 2027. Con 27 anni da compiere a ottobre, Nicolò si unisce alla generazione d’oro del motociclismo italiano. Con ogni probabilità, infatti, Bulega dovrebbe correre con il team VR46 fondato da Valentino Rossi nella prossima stagione. Il suo percorso ha affrontato ostacoli formativi per poi esplodere nelle derivate di serie, allineandosi a livello anagrafico ai connazionali della classe regina. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - MotoGP: nel 2027 arriva il cannibale Bulega, ma il futuro resta un rebus

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MotoGP 2027: Which rider is going to make the WRONG move

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