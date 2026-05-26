Frontale tra moto e furgone ventenne in fin di vita

Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, dopo aver perso il controllo della moto e aver urtato frontalmente un furgone. La moto si è ribaltata e lui è stato scaraventato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono apparse critiche. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Un impatto impressionante, un ragazzo di vent'anni disarcionato dalla sua moto che è finito rovinosamente sull'asfalto. Lotta tra la vita e la morte nella Terapia intensiva dell'ospedale di Padova un giovane residente a Conche di Codevigo. Si è schiantato frontalmente con un furgone che procedeva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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