Frontale tra moto e furgone ventenne in fin di vita

Da padovaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, dopo aver perso il controllo della moto e aver urtato frontalmente un furgone. La moto si è ribaltata e lui è stato scaraventato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono apparse critiche. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

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Un impatto impressionante, un ragazzo di vent'anni disarcionato dalla sua moto che è finito rovinosamente sull'asfalto. Lotta tra la vita e la morte nella Terapia intensiva dell'ospedale di Padova un giovane residente a Conche di Codevigo. Si è schiantato frontalmente con un furgone che procedeva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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