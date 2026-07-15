montecitorio il premio geppino micheletti al medico pontino alberto righi

Notizia in breve

Il medico pontino Alberto Righi ha ricevuto il Premio “Geppino Micheletti” a Montecitorio. La premiazione riconosce il suo lavoro nel settore sanitario, con attenzione particolare alla cura degli anziani e al supporto alle famiglie durante momenti difficili legati alla malattia. La sua carriera si è sviluppata attraverso l’esperienza e l’impegno diretto con le persone più fragili.