Montecitorio il Premio Geppino Micheletti al medico pontino Alberto Righi

Da dayitalianews.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il medico pontino Alberto Righi ha ricevuto il Premio “Geppino Micheletti” a Montecitorio. La premiazione riconosce il suo lavoro nel settore sanitario, con attenzione particolare alla cura degli anziani e al supporto alle famiglie durante momenti difficili legati alla malattia. La sua carriera si è sviluppata attraverso l’esperienza e l’impegno diretto con le persone più fragili.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalla cura degli anziani all’accompagnamento delle famiglie nei momenti più difficili della malattia: una vita professionale costruita sulla competenza e sulla vicinanza alle persone più fragili. È questo l’impegno riconosciuto al dottor Alberto Righi, responsabile medico di Casa A.I.M.A. O.d.V. di Latina, tra i protagonisti della seconda edizione del Premio “Dott. Geppino Micheletti”, celebrata mercoledì 15 luglio a Palazzo Montecitorio, a Roma. Un riconoscimento alla medicina vissuta con umanità. Il premio è dedicato ai medici capaci di offrire, attraverso il proprio lavoro, esempi straordinari di altruismo, dedizione al prossimo e senso del dovere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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