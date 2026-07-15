Durante un controllo, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 53 anni, residente in Altofonte, per evasione. Il soggetto è stato trovato all’esterno della propria abitazione, non rispettando le restrizioni della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine. L’intervento si è svolto nel contesto di un'operazione che ha portato anche a denunce per droga e furto di energia.

Nel corso delle attività di controllo, i militari hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 53enne originario di Altofonte, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso all’esterno della propria abitazione in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. Nella stessa operazione è stata denunciata una 37enne monrealese, gravata da precedenti, accusata di furto di energia elettrica, individuata grazie al supporto dei tecnici specializzati per aver predisposto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica tramite un bypass. Inoltre, un 34enne di Balestrate, con precedenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di crack già suddiviso in dosi pronte allo smercio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, blitz dei Carabinieri: denunce per droga, furto di luce ed evasione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo. Blitz dei carabinieri allo Zen: arresti per droga, armi e quattro denunce

Notizie e thread social correlati

Irpinia, controlli dei Carabinieri: denunce per armi ed evasioneIn Irpinia, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio con servizi straordinari.

Temi più discussi: Monreale, il fiuto di Dea non tradisce: i carabinieri arrestano due uomini; I controlli dei carabinieri di Monreale: denunce per droga, evasione e guida in stato di ebbrezza; Controlli dei carabinieri coordinati dal Gruppo di Monreale: 4 arresti e tre denunce per droga; Controlli straordinari dei Carabinieri nel Monrealese: 5 denunce, 10 segnalati per droga e 15 multe.

Stretta sullo spaccio nella provincia: blitz a tappeto dei Carabinieri. Operazione coordinata tra Termini Imerese, Bagheria e CorleoneUn’offensiva capillare e senza sosta contro la rete del microspaccio ha interessato l’intera provincia palermitana nelle ultime due settimane. I militari del Gruppo di Monreale, supportati dalle unità ... televideohimera.it

Monreale, il fiuto di Dea non tradisce: i carabinieri arrestano due uominiDoppio blitz antidroga in poche ore: sequestrato l’hashish MONREALE, 9 luglio – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione di Monreale nell'amb ... monrealenews.it