Monreale arriva la prima piscina comunale | al via l’appalto per il centro sportivo Themis

Notizia in breve

Il Comune di Monreale ha avviato la gara d’appalto per la costruzione del centro sportivo “Themis”, che includerà la prima piscina comunale del territorio. La procedura riguarda l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto. L’obiettivo è creare un nuovo spazio dedicato alle attività sportive, con particolare attenzione alla piscina. La selezione dei costruttori avviene tramite procedure di gara pubblica. La realizzazione del centro è affidata all’Area VI Pianificazione del Territorio.