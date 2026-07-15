mongolian stories con roberto ghezzi

Roberto Ghezzi ha iniziato una residenza artistica di 45 giorni a Harhorin, in Mongolia, per un progetto che combina arte e antropologia. Durante il periodo, l’artista coinvolge le comunità locali, lavorando sulla ridefinizione e sul riappropriarsi dei nomi delle cose. La residenza mira a esplorare i legami tra cultura, linguaggio e identità attraverso il confronto con le tradizioni locali.

Mongolian stories, ridare un nome tutte le cose: l’artista Roberto Ghezzi avvia una residenza artistica di 45 giorni a Harhorin, in Mongolia, per il nuovo progetto tra arte e antropologia con la partecipazione delle comunità locali. Il 9 luglio Roberto Ghezzi è partito per la Mongolia, dove prende avvio Mongolian Stories, il nuovo progetto realizzato con il supporto e la collaborazione di Erdenesiin Khuree – Mongolian Calligraphy and Art Center e con la consulenza scientifica di Nadia Breda e Sabrina Tosi Cambini del Centro Interuniversitario di Ricerca naMec (Asian, Nomadic Cultures, Mobility and Environment Study Center – Mongolian Culture Center). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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