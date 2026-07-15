Mongolian stories con Roberto Ghezzi

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Roberto Ghezzi ha iniziato una residenza artistica di 45 giorni a Harhorin, in Mongolia, per un progetto che combina arte e antropologia. Durante il periodo, l’artista coinvolge le comunità locali, lavorando sulla ridefinizione e sul riappropriarsi dei nomi delle cose. La residenza mira a esplorare i legami tra cultura, linguaggio e identità attraverso il confronto con le tradizioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mongolian stories, ridare un nome tutte le cose: l’artista Roberto Ghezzi avvia una residenza artistica di 45 giorni a Harhorin, in Mongolia, per il nuovo progetto tra arte e antropologia con la partecipazione delle comunità locali. Il 9 luglio Roberto Ghezzi è partito per la Mongolia, dove prende avvio Mongolian Stories, il nuovo progetto realizzato con il supporto e la collaborazione di Erdenesiin Khuree – Mongolian Calligraphy and Art Center e con la consulenza scientifica di Nadia Breda e Sabrina Tosi Cambini del Centro Interuniversitario di Ricerca naMec (Asian, Nomadic Cultures, Mobility and Environment Study Center – Mongolian Culture Center). 🔗 Leggi su Lanazione.it

mongolian stories con roberto ghezzi
© Lanazione.it - Mongolian stories con Roberto Ghezzi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mongolian stories, ridare un nome a tutte le cose: l’artista Roberto Ghezzi avvia una residenza artistica di 45 giorni a HarhorinUn artista italiano avvia una residenza di 45 giorni in Mongolia, a Harhorin, per un progetto che combina arte e antropologia.

“Paesaggi assoluti” incontra le scuole: al castello di Poppi appuntamento con Roberto GhezziIl castello di Poppi ospita la mostra “Paesaggi Assoluti” di Roberto Ghezzi, che si avvicina alla chiusura.

Temi più discussi: Mongolian stories: ridare un nome a tutte le cose; Un cortonese in Mongolia: 45 giorni tra calligrafia e tradizione; L'Arno protagonista delle Naturografie di Roberto Ghezzi per raccontare Firenze a sessant'anni dall'alluvione: I materiali naturali per me sono elementi imprescindibili.

roberto ghezzi mongolian stories con robertoMongolian stories, ridare un nome a tutte le cose: l’artista Roberto Ghezzi avvia una residenza artistica di 45 giorni a HarhorinIl nuovo progetto tra arte e antropologia con la partecipazione delle comunità locali ... msn.com

La mostra di Roberto Ghezzi Paesaggi assoluti allestita al Castello di Poppi chiude, ma il progetto continuaArezzo, 29 maggio 2026 – La mostra di Roberto Ghezzi Paesaggi assoluti allestita al Castello di Poppi chiude il 2 giugno, ma non finisce qui. Proseguirà il suo cammino all’interno del Parco ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web