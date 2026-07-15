Mondiali Starmer durante l' ultimo question time da Premier | Tiferò Inghilterra fino in fondo
Durante l'ultimo question time da Premier, Starmer ha dichiarato che tifera' per l'Inghilterra durante la semifinale mondiale contro l'Argentina. La partita si svolge questa sera e ha suscitato grande attesa nel paese. La dichiarazione di Starmer è arrivata nel corso di un dibattito pubblico, senza ulteriori commenti o dettagli sul suo sostegno. La semifinale rappresenta un momento importante per il team nazionale e per gli appassionati di calcio nel Regno Unito.
Clima di grande attesa in Inghilterra per la semifinale mondiale di questa sera contro l'Argentina. Anche durante il Prime Minister's Questions di oggi a Westminster, il Premier uscente Keir Starmer ha voluto esternare il suo appoggio alla nazionale: "Tiferò l'Inghilterra fino in fondo", ha detto tra gli applausi, aggiungendo di sperare di essere negli Stati Uniti domenica qualora i Tre Leoni conquistassero la finale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Keir Starmer was asked a direct question in the wake of the stabbings on Golders Green.
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