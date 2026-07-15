Mondiali Starmer durante l' ultimo question time da Premier | Tiferò Inghilterra fino in fondo

Notizia in breve

Durante l'ultimo question time da Premier, Starmer ha dichiarato che tifera' per l'Inghilterra durante la semifinale mondiale contro l'Argentina. La partita si svolge questa sera e ha suscitato grande attesa nel paese. La dichiarazione di Starmer è arrivata nel corso di un dibattito pubblico, senza ulteriori commenti o dettagli sul suo sostegno. La semifinale rappresenta un momento importante per il team nazionale e per gli appassionati di calcio nel Regno Unito.