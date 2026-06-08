L’ora del tè durante i Mondiali | così tv e bollitori faranno schizzare i consumi elettrici durante la prima partita dell’Inghilterra

Durante la prima partita dell’Inghilterra contro la Croazia, il 17 giugno, si prevede un picco di consumo di energia elettrica. La combinazione di televisori accesi e bollitori per il tè farà aumentare significativamente i consumi domestici. Le stime indicano che le ore di gioco potrebbero far salire i picchi di domanda elettrica. La partita coincide con un orario di punta, aumentando la pressione sulla rete elettrica nazionale.

Si sta avvicinando il momento dei Mondiali, evento che nel Regno Unito è vissuto con un po’ di preoccupazione: per la partita d’esordio dell’Inghilterra contro la Croazia, il 17 giugno, è previsto un consumo di energia elettrica altissimo. La domanda di elettricità raggiungerà il suo picco nell’intervallo quando i tifosi, tenenedo il proprio televisore acceso in vista del secondo tempo, apriranno i frigoriferi o accenderanno i bollitori per farsi un té. Secondo le previsioni del National Energy System Operator (Neso), infatti, il consumo di energia potrebbe aumentare fino a 800 megawatt durante la partita, superando il picco di 600 megawatt registrato durante la vittoria dell’Inghilterra ai Mondiali del 1966. 🔗 Leggi su Open.online

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