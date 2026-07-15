Mondiali | in prima pagina dell' Equipe la delusione Bleus ' stella filante'

Il quotidiano sportivo francese L'Equipe propone 13 pagine sulla controperformance dei Bleus, che - si legge nel pezzo principale dal titolo '"Sprofondati" - "hanno ampiamente perduto una finale che non hanno davvero giocato". In prima pagina, il titolo "Stella filante" con un Mbappé contrariato, gli occhi rivolti al cielo. "Quest'avventura - commenta la prima firma del giornale, Vincent Duluc - meritava altro che un naufragio di gioco, di strategia e di emozioni come questo. E molto meglio di questa semifinale attraversata prima tremando, perdendo senza potersi lamentare, e poi con la sensazione di averla appena giocata e aver tradito l'incantesimo di un'estate americana". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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