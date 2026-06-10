L’Equipe apre con un titolo che accusa Infantino di essere un burattino di Trump. Il quotidiano francese sottolinea come, a poche ore dall’inizio del Mondiale, le politiche migratorie dell’amministrazione americana abbiano influenzato l’evento sportivo e messo in discussione la promessa di inclusività della Fifa. La copertura evidenzia le ripercussioni delle decisioni statunitensi sul torneo e sulla percezione internazionale dell’evento.

Infantino in difficoltà. Benvenuto in America, titola L’Equipe. Benvenuti negli Stati Uniti. “A poche ore dall’inizio del Mondiale, la politica migratoria dell’Amministrazione Trump colpisce la Coppa del Mondo e affonda la promessa di universalità della Fifa”. Il riferimento è all’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan cui è stato vietato l’ingresso negli Usa. Non solo, è stato prima interrogato per undici ore dai funzionari della dogana e poi rispedito in patria dove peraltro è stato accolto come un eroe. Athletic ha fornito la versione dell’Amministrazione Trump che ha denunciato sospetti legami dell’arbitro con organizzazioni terroristich e. Sullo sfondo c’è la guerra della casa Bianca alla Somalia Paese finito sulla black list del governo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilnapolista.it - L’Equipe sbatte in prima pagina Infantino burattino di Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zverev blocca l’intervista a “L’Équipe” dopo le domande sulle accuse di violenza delle ex: “Fermiamoci qui”. Il giornale gli nega la prima paginaDopo le domande sulle accuse di violenza delle ex, il giocatore ha interrotto un’intervista a “L’Équipe” dicendo “Fermiamoci qui”.

Sport sbatte il “mostro” Bastoni in prima pagina: è lui il “prescelto” (addirittura) del BarcellonaIl quotidiano catalano ha pubblicato in prima pagina la notizia che il Barcellona ha individuato Alessandro Bastoni come uno dei principali obiettivi...

Argomenti più discussi: Brutto incidente in parete, un uomo (secondo di cordata) cade e sbatte violentemente le gambe riportando seri traumi; Ferrari, Leclerc sbatte al muro al Gp di Monaco e si infuria con il team: Mi vergogno. Cosa è successo; Incidente nei campi al primo giorno di vacanza: quindicenne batte la testa ed è grave; Batte la testa durante la partita di calcetto: 22enne in coma farmacologico.

In un mondo di Gazzetta, che presenta il mondiale di calcio come se niente fosse, siate L'Équipe, che sbatte in prima pagina ciò che sta facendo quel signore lì insieme al suo fantoccio x.com