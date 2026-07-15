Durante i Mondiali di calcio 2026, le ricerche su Google per le acconciature di giocatori come Erling Haaland sono cresciute dell’1%. Sono state molto cercate le pettinature con l’Haaland Hair Effect, oltre ai tagli corti sfumati e perfetti. I tifosi e gli appassionati hanno mostrato interesse per gli stili di capelli dei calciatori in campo, influenzando le tendenze di ricerca e di stile.

Secondo i dati sulle tendenze di ricerca di Google analizzati da Fresha, piattaforma leader mondiale per le prenotazioni di servizi di bellezza e benessere, le ricerche per «Erling Haaland hair» sono aumentate del 1.741% nell'ultimo anno, raggiungendo ora 87mila mensili. Il calciatore sta contribuendo a rendere i capelli lunghi un'acconciatura più diffusa tra gli uomini. Parte integrante della sua identità, infatti, dimostrano che le acconciature lunghe possono comunque essere maschili, curate e pratiche. E oggi sempre di più sono ora coloro interessati non solo a farsi crescere i capelli, ma anche a imparare come mantenerli forti, lisci e sani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Mondiali di calcio 2026: dall'Haaland Hair Effect ai tagli corti sfumati e impeccabili. Le acconciature più cool che dominano in campo

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