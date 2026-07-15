Mondiali 2026 | tifosi senza biglietto per lo stadio in curva grazie alla realtà virtuale

Notizia in breve

Durante i Mondiali 2026, alcuni tifosi hanno potuto assistere alle partite in modo immersivo tramite realtà virtuale, anche senza biglietto per lo stadio. Questa esperienza è stata proposta in un pub di Atlanta, negli Stati Uniti, dove i clienti hanno potuto vivere la semifinale Francia-Spagna come se fossero presenti in curva. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna per 2-0.