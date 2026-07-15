Mondiali 2026 quale partita oggi su Rai 1 | l’orario del match di mercoledì 15 luglio

Mercoledì 15 luglio alle 21 su Rai 1 si gioca la seconda semifinale dei Mondiali 2026, tra Inghilterra e Argentina. La partita si svolge al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e decide chi sfiderà la Spagna in finale, dopo che quest'ultima ha eliminato la Francia.

Stasera, mercoledì 15 luglio, l’attesa finisce. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, alle ore 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano nella seconda semifinale dei Mondiali 2026, con in palio un posto nella finalissima contro la Spagna, già qualificata dopo aver eliminato la Francia. Non è una partita come le altre. Tra i Three Lions e l’Albiceleste corre una rivalità che affonda le radici in oltre sessant’anni di storia calcistica e non solo: dalla Guerra delle Malvine alla “Mano de Dios” di Maradona nel 1986, fino al rosso di David Beckham nel 1998. Anche in questa edizione non sono mancate le polemiche, con cori delle tifoserie sulle FalklandMalvine che hanno acceso il dibattito nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Mondiali di calcio 2026: domani la partita inaugurale - Unomattina 10/06/2026

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