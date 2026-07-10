Mondiali 2026 quale partita oggi su Rai 1 | l’orario del match di venerdì 10 luglio

Oggi, venerdì 10 luglio, su Rai 1 viene trasmesso il secondo quarto di finale dei Mondiali di calcio 2026, che si stanno disputando negli Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia ha già qualificato alle semifinali, diventando la prima squadra ad accedere alla fase successiva. Durante la giornata, si conoscerà l’avversaria della nazionale francese per la semifinale, dopo il completamento di questa partita.

La Francia è la prima squadra a staccare il biglietto per le semifinali dei Mondiali di calcio 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, i transalpini conosceranno la loro avversaria per raggiungere la finale, con il secondo match dei quarti di finale della Coppa del mondo che si sta giocando in Stati Uniti, Canada e Messico. Nella giornata di venerdì 10 luglio si giocherà una sola partita: alle 21 scenderanno in campo Spagna e Belgio. Una sfida per definire la prima semifinale del Mondiale, che a questo punto abbiamo la certezza che sarà tutta europea, dopo la vittoria della Francia sul Marocco di ieri. Come per tutte le partite dai quarti di finale in poi è garantita la trasmissione in diretta tv in chiaro su Rai 1. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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