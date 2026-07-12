Sabato sera a Lugano, nel Canton Ticino, tifosi svizzeri si sono radunati davanti a un maxi-schermo per seguire il quarto di finale dei Mondiali tra Argentina e Svizzera. Al termine della partita, la squadra elvetica ha subito una sconfitta, lasciando delusi i presenti. La partita si è conclusa con il risultato finale che ha eliminato la Svizzera dalla competizione. Nessun altro evento o intervento è stato segnalato durante l'incontro.

I tifosi elvetici si sono ritrovati sabato sera a Lugano, nel Canton Ticino, davanti a un maxi-schermo per assistere al quarto di finale dei Mondiali di calcio tra Argentina e Svizzera. I rossocrociati sono riusciti a pareggiare dopo il vantaggio dell’Albiceleste con Mac Allister, grazie a una rete di Ndoye, che ha fatto esplodere la piazza. Nonostante l’espulsione di Embolo al 72?, la Svizzera è riuscita a portare gli avversari ai supplementari, nei quali però l’Argentina ha segnato due gol con Alvarez e Lautaro Martinez, vincendo la partita 3-1 e conquistando la semifinale, in cui affronterà l’Inghilterra. I tifosi della nazionale elvetica nonostante la delusione hanno espresso orgoglio per il buon Mondiale disputato dalla squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, a Lugano la delusione dei tifosi per la sconfitta della Svizzera

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