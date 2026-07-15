Mondiali 2026 la classifica marcatori in diretta | Mbappé chiude a 8 gol Messi ora può scavalcarlo

Nel torneo mondiale in corso negli Stati Uniti, Canada e Messico, la classifica marcatori vede Mbappé con otto gol, mentre Messi può ancora superarlo. Messi ha segnato 21 reti, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali, superando il precedente record di Miroslav Klose. La competizione prosegue con le performance di varie stelle e la possibilità di altri cambiamenti in classifica prima della conclusione del torneo.

I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 21 reti è oggi il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: insegue a quota 20, ormai staccati Klose e Ronaldo il brasiliano a quota 16 e 15 gol. L’albo d’oro dei Mondiali La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026. 1) Leo Messi (Argentina). 8 gol 1) Kylian Mbappé (Francia). 8 gol 3) Erling Haaland (Norvegia). 7 gol 4) Harry Kane (Inghilterra). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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MESSI ne fa 3, DOPPIETTE per MBAPPÉ, HAALAND e KANE | TUTTI I GOL | 1ª giornata FIFA World Cup |DAZN

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