Mondiali 2026 la classifica marcatori in diretta | Mbappé aggancia di nuovo Messi

Kylian Mbappé ha raggiunto nuovamente Lionel Messi nella classifica marcatori dei Mondiali 2026. Entrambi hanno segnato 21 reti. Messi, con il numero 10 dell'Argentina, ha superato Miroslav Klose diventando il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo. La classifica si aggiorna in tempo reale durante le partite in corso nel torneo in Nord America.

I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 21 reti è oggi il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: insegue a quota 20, ormai staccati Klose e Ronaldo il brasiliano a quota 16 e 15 gol. E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata. L’albo d’oro dei Mondiali La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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