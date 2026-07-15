Negli Stati Uniti, le autorità sportive hanno fissato l'orario della partita tra Inghilterra e Argentina alle 15:00, causando proteste tra i tifosi dei paesi ospitanti. Molti fan sono costretti a saltare le semifinali a causa del lavoro. Le critiche si concentrano sulla scelta di orario, considerato da alcuni come favorevole alle squadre europee. La partita si svolgerà mercoledì, in una fase del torneo molto seguita nel paese.

Polemiche negli Stati Uniti per i match alle 15:00: tifosi dei paesi ospitanti costretti a saltare le semifinali per il lavoro. La febbre del Mondiale ha travolto gli Stati Uniti in questa straordinaria estate calcistica, ma moltissimi appassionati rischiano di perdersi la supersfida di mercoledì tra Inghilterra e Argentina. Il fischio d’inizio della semifinale è infatti fissato per le 15:00 del fuso orario della costa est (le 12:00 nel fuso del Pacifico), una collocazione temporale lontana dai blocchi di prima serata e che coincide con il pieno orario scolastico e lavorativo sul territorio americano. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La decisione ha scatenato fortissime polemiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mondiale 2026, l’orario di Inghilterra-Argentina è un «abomino»: FIFA accusata di favorire gli europei

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