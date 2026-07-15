Ha un titolo dolce e avvolgente, che suona come un abbraccio: León, hermano del camino. Leone, fratello del cammino. È la canzone ufficiale scelta per accompagnare la visita apostolica di Papa Leone XIV in Perù, prevista per il prossimo novembre. Il brano, composto in ritmi andini dal musicista peruviano Jaime Montoya e interpretato dal gruppo corale Aguchita, ha vinto il concorso nazionale indetto dall’Istituto nazionale di radio e televisione del Perù, dalla Conferenza episcopale peruviana e dall’arcidiocesi di Lima. Il commento a sorpresa di Papa Leone XIV. Tra le prime reazioni alla vittoria del brano, la più attesa è arrivata direttamente da Roma. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - «Molto bella!»: Papa Leone XIV commenta la colonna sonora del suo viaggio in Perù

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