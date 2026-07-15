mira perfetta ravenna conquista 13 titoli regionali

Il Tiro a Segno Ravennate ha vinto 13 titoli regionali nell’ultima prova del circuito di gare federali in Emilia Romagna, disputata a Bologna. La competizione, svoltasi lo scorso fine settimana, ha rappresentato la quinta e ultima tappa del torneo, valido come qualificazione ai campionati italiani. La squadra ravennate ha ottenuto risultati significativi, aggiudicandosi numerosi titoli nella regione.

Il Tiro a Segno Ravennate ha vinto ben tredici titoli regionali, conquistandoli nello scorso fine settimana a Bologna dove è andata in scena la quinta e ultima prova, il circuito di gare federali di tiro a segno dell’Emilia Romagna, propedeutico per le qualificazioni ai campionati italiani. Hanno vinto il titolo regionale Margherita Segurini nella categoria C10 J2D con 619.6 punti (record personale), Giampaolo Zattoni nella C10 Gran Master Uomini e C10 Gran Master Uomini Giampaolo Zattoni, Elisa Chiarucci nella C10 Gran Master Donne, Nicola Maffei nella PGC Uomini A, Eleonora Miele nella Psp J1D, Marino Miccoli nella Psp e PS Veterani, Mirco Pichetti nella Psp Uomini A, PS Uomini A e Psp Uomini A, Matteo Filippi nella PA J1U Matteo Filippi e Sergio Tagliaferri nella Psp Uomini B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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