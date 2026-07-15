Mio nipote picchiato dai bulli più controlli

Il 17enne è stato picchiato da un gruppo di 10-12 ragazzi al Parco dei Torrioni, nel Rione Mercato, il 14 giugno. La zia ha riferito che gli aggressori continuano a circolare liberamente, mentre il ragazzo ha paura di uscire di casa a causa delle minacce e delle intimidazioni ricevute.

"Gli aggressori continuano a girare liberamente, mentre i ragazzi aggrediti hanno paura di uscire di casa". È il messaggio più forte lanciato da Norma Rastrelli, zia del 17enne recanatese aggredito il 14 giugno da un gruppo di 10-12 ragazzi al Parco dei Torrioni, in località Rione Mercato. Il giovane, racconta, "ha superato il trauma grazie all’aiuto della famiglia", ma resta "la delusione per la lentezza della macchina burocratica e giudiziaria". Rastrelli tiene, però, a ringraziare pubblicamente chi ha contribuito all’identificazione dei responsabili: "Sono stati soprattutto cittadini comuni a metterci la faccia e ad aiutare nelle indagini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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