Nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di quattro persone ha sfondato le porte di appartamenti Aler nel quartiere Gratosoglio e ha sparato a un giovane di 19 anni. Il parchetto locale è occupato e le attività sono chiuse, mentre le forze dell’ordine pattugliano le strade. Residenti riferiscono di un’area senza regole e di frequenti episodi di degrado e insicurezza.

Un parchetto “occupato”, attività chiuse, forze dell’ordine per le strade e timori costanti per i residenti. L’episodio nella notte tra domenica e lunedì, quando un commando di quattro persone ha sfondato le porte degli appartamenti Aler e ha sparato a un giovane di 19 anni è solo l’ultimo nel quartiere Gratosoglio, a Milano. Insieme a Tomas Cibin, attivista e abitante del quartiere, abbiamo visitato le strade del quartiere. “Nell'ultimo mese abbiamo avuto sparatorie, accoltellamenti, spaccio. - racconta - Abbiamo un ufficio postale ormai chiuso e dirottato in un'altra zona perché qui le persone anziane sono state picchiate, derubate e molestate. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Milano, viaggio a Gratosoglio tra degrado e mancata integrazione: «Terra di nessuno»

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