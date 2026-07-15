Milano le correzioni del liceo Parini contro la fuga dal classico | dalla geopolitica alla retorica E lezioni su 5 giorni

Il liceo Parini di Milano ha modificato il suo curriculum, introducendo lezioni su geopolitica e retorica e riducendo la frequenza a cinque giorni. Le iscrizioni al liceo classico in Lombardia sono scese al 3,19 per cento, segnando un calo significativo rispetto al passato. La scuola ha deciso di aggiornare l’offerta formativa per cercare di attrarre più studenti e contrastare la diminuzione delle iscrizioni. Queste modifiche sono state adottate per rendere il percorso più contemporaneo e meno orientato esclusivamente ai metodi tradizionali.

Evolvere, diventare più contemporanei per non soccombere. Le iscrizioni al liceo classico in Lombardia non sono mai andate così male: solo i l 3,19 per cento. Peggio fanno solo Emilia Romagna (2,83%) e Veneto (3%). A Milano a settembre la prima non partirà al Virgilio, all’Allende e all’Omero. Ma gli effetti si sentono anche nei classici storici. Nel 2014, in un momento difficile per le iscrizioni, il Parini valutò, pur di non essere accorpato ad altre scuole, di introdurre una sezione di scientifico (cosa che poi non avvenne). Adesso che la crisi del classico è conclamata, il Parini lancia una riorganizzazione, approvata dal consiglio d’istituto, che partirà dall’anno scolastico 2027-28 e sarà presentata agli open day in autunno. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Milano, occupato il liceo Parini: è il settimo dall'inizio dell'anno

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